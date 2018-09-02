Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Группировка инвесторов

Polymetal, «Уралхим», ТМК могут войти в рабочую группу РСПП

Компании, не попавшие в список Белоусова, хотят участвовать в инвестпроектах
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В пятницу, 31 августа, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил предварительный список рабочей группы, которая займется отбором и оценкой проектов, куда компании будут инвестировать. О составе группы «Ведомостям» сообщили четыре собеседника, близких к ее участникам. РСПП направил список на подпись первому зампреду правительства Антону Силуанову.

Председателями группы станут Силуанов и президент РСПП Александр Шохин. В группе предполагается 29 человек. Из 14 компаний списка Белоусова в ней будут представители 11 – кроме СУЭК, ММК и «Уралкалия». В группу могут быть включены ТМК, Polymetal, «Уралхим», а также представители госкомпаний – РЖД, «Россетей», «Ростелекома» – и госорганов: Минтранса, Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Минприроды, Минкомсвязи, Минфина, аппарата правительства и, наконец, РСПП.

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