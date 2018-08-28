Компании из «списка Белоусова» составляют списки инвестиционных проектов
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Во вторник, 28 августа, в РСПП состоялась встреча представителей компаний из «списка Белоусова». Участники совещания договорились утвердить состав рабочей группы по разработке списка инвестиционных проектов до конца этой недели, а до 15 сентября утвердить сам список. Сопредседателями рабочей группы станут президент РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, об этом сообщил помощник президента Андрей Белоусов в пятницу после встречи с представителями бизнеса в РСПП. Как рассказали «Ведомостям» три источника, близкие к участникам сегодняшнего совещания, в состав рабочей группы также войдут вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития России Максим Орешкин, собственники и менеджмент компаний, рассказали собеседники «Ведомостей».
При рабочей группе будет создан проектный комитет, который возглавит председатель комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, рассказали собеседники «Ведомостей».
О предложении Андрея Белоусова изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» свыше 500 млрд руб. стало известно в начале августа. Саму идею чиновник изложил в письме Владимиру Путину еще в июле. Всего в его письме упоминалось 14 компаний – Evraz, «Акрон», «Алроса», «Металлоинвест», «Мечел», ММК, НЛМК, «Норникель», «Полюс», «Северсталь», «Сибур», СУЭК, «Уралкалий» и «Фосагро».
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