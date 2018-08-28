Бизнес / Промышленность

Компании из «списка Белоусова» составляют списки инвестиционных проектов

Их перечень они должны утвердить до 14 сентября
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Во вторник, 28 августа, в РСПП состоялась встреча представителей компаний из «списка Белоусова». Участники совещания договорились утвердить состав рабочей группы по разработке списка инвестиционных проектов до конца этой недели, а до 15 сентября утвердить сам список. Сопредседателями рабочей группы станут президент РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, об этом сообщил помощник президента Андрей Белоусов в пятницу после встречи с представителями бизнеса в РСПП. Как рассказали «Ведомостям» три источника, близкие к участникам сегодняшнего совещания, в состав рабочей группы также войдут вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития России Максим Орешкин, собственники и менеджмент компаний, рассказали собеседники «Ведомостей».

При рабочей группе будет создан проектный комитет, который возглавит председатель комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, рассказали собеседники «Ведомостей».

О предложении Андрея Белоусова изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» свыше 500 млрд руб. стало известно в начале августа. Саму идею чиновник изложил в письме Владимиру Путину еще в июле. Всего в его письме упоминалось 14 компаний – Evraz, «Акрон», «Алроса», «Металлоинвест», «Мечел», ММК, НЛМК, «Норникель», «Полюс», «Северсталь», «Сибур», СУЭК, «Уралкалий» и «Фосагро».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
999bob
15:39 28.08.2018
Я думаю там проще - рисуйте какие угодно инвестпроекты, но 300 млрд. на общак сдайте. А лучше 500.
10
Комментировать
Другие материалы в сюжете