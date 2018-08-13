Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Налоговое пекло

Чем грозит российскому бизнесу инициатива Андрея Белоусова

514 млрд рублей – только часть ущерба экономике
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28 июля президент Владимир Путин поставил «согласен» на письме помощника Андрея Белоусова: тот предложил рассмотреть изъятие сверхдоходов у металлургов, горнодобытчиков и химиков – для 14 компаний увеличить налоги и получить 513,66 млрд руб. 9 августа письмо Белоусова стало достоянием гласности, а на следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил: президент согласился, чтобы эту тему проработало правительство и представило предложения с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний из списка.

Собеседник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке знает, что инициатива о 500 млрд руб. – авторская идея Белоусова, и сомневается в ее воплощении в текущих условиях. За счет каких мер предлагается исполнить идею, в письме Белоусова не говорится, это должны разработать профильные ведомства и министерства.

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