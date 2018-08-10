Компании из «списка Белоусова» потеряли за сутки почти 400 млрд рублей
Больше всех подешевели НЛМК, «Алроса», «Евраз» и «Норникель»
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На момент закрытия торгов на Московской и Лондонской биржах стоимость Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) упала на 75,5 млрд руб.
Сергей Савостьянов / ТАСС
Предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 металлургических и химических компаний 514 млрд руб. «сверхдоходов» привело к резкому падению их капитализации.
Общие потери в стоимости девяти публичных компаний из списка, по расчетам «Ведомостей», составили почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). Бумаги «Сибура», СУЭК, «Металлоинвеста», «Уралкалия» и «Акрона» на биржах не торгуются. У девяти торгуемых участников «списка Белоусова» предполагается изъятие 349 млрд руб. «сверхдоходов».
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