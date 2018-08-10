Бизнес / ТЭК

Компании из «списка Белоусова» потеряли за сутки почти 400 млрд рублей

Больше всех подешевели НЛМК, «Алроса», «Евраз» и «Норникель»
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Предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять у 14 металлургических и химических компаний 514 млрд руб. «сверхдоходов» привело к резкому падению их капитализации.

Общие потери в стоимости девяти публичных компаний из списка, по расчетам «Ведомостей», составили почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). Бумаги «Сибура», СУЭК, «Металлоинвеста», «Уралкалия» и «Акрона» на биржах не торгуются. У девяти торгуемых участников «списка Белоусова» предполагается изъятие 349 млрд руб. «сверхдоходов».

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Комментарии  ()
komandir
17:49 10.08.2018
Сами себя грохнули. И если это близкое окружение Путина, то значит настоящий Владимир Владимирович где то в темнице. Нужно его спасать. Трамп давай санкции назад. Тебе двойника подсунули.
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