Белоусов об изъятии 500 млрд рублей у бизнеса: «Делиться надо»

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Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. Сергей Портер / Ведомости

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля – то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов - и роста мировых цен на их продукцию», – так помощник президента Андрей Белоусов объяснил «Ведомостям» суть своей идеи изъять «сверхдоходы» у 14 российских компаний. Главная причина, по его словам, – более равномерное распределение налоговой нагрузки.

9 августа стало известно, что Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Белоусов написал, что если выравнять рентабельность металлургических, химических и нефтехимических компаний с рентабельностью по EBITDA нефтегазовых компаний за счет повышения налоговой нагрузки, то возможные «потенциальные дополнительные доходы бюджета могут составить до 0,5 трлн руб. ежегодно». В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что письмо Белоусова действительно было и действительно на нем стоит виза президента «Согласен». «Но что очень важно отметить — на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», — отметил Песков.

«Сейчас эти доходы изымаются у сырьевых компаний только через налог на прибыль за исключением нефтяников – для них такой механизм предусмотрен формулами экспортной пошлины и НДПИ, но его нет для металлургов и химиков. Он должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и, обязательно, инвестициями компаний в собственное производство, в том числе в наилучшие доступные технологии, позволяющие повышать экологичность производства», – рассказал Белоусов «Ведомостям».