Список Белоусова для взимания сверхдоходов может быть дополнен

В него могут включить медные компании и несколько химических предприятий

Составленные помощником президента Андреем Белоусовым список компаний со сверхдоходами может быть расширен Сергей Савостьянов/ТАСС

Сегодня в Минпромторге состоялось экстренное совещание представителей металлургических и химических компаний с представителям министерства, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника близкие к разным участникам совещания. На совещании присутствовали 20 человек от бизнеса. Министерство представлял заместитель министра промышленности Виктор Евтухов.

На совещании не было принято никаких конкретных решений, пока даже у Минпомторга нет полного понимания предложения Белоусова, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к разным участникам совещения. «Ведомство попросило компании подготовить аргументы о том, как инициатива отразится на инвестиционных программах, налогах, социальных инвестициях, программе выполнения задач в рамках майского указа», - рассказал один из собеседников. Минпромторг сейчас собирает собственную аналитику по отрасли, добавил один из собеседников.

Еще два источника «Ведомостей», близкие к участникам совещания, сообщили, что обсуждалась также возможность включить в список медные и химические компании.

9 августа помощник президента Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры», рассказали «Ведомостям» собеседники в четырех компаниях, указанных в списке Белоусова.

Из письма Белоусова следует, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и улучшавшейся конъюнктуры мировых рынков.

Чиновник предлагает увеличить налоги и получить дополнительно 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» – 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» – 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» – 43,31 млрд руб. С золотодобывающей компании сына сенатора Сулеймана Керимова «Полюс» предлагается получить дополнительно в бюджет 58,19 млрд руб.

«Белоусов сейчас дал повод компаниям как можно больше прибыли вывести через промежуточные дивиденды и заняться активным лоббизмом, чтобы не допустить утверждения нового плана», - рассуждает генеральный директор «УК — Спутник» Александр Лосев. Еще одним вариантом, по его мнению, может стать приобретение компаниями непрофильных активов с целью их перепродажи в будущем или смещению центров прибыли с добывающих и сталелитейных дивизионов.

Представители «Северстали», ММК, НЛМК, «Норникеля», УГМК, Evraz от комментариев отказались.