РСПП раскритиковал идею помощника Путина изъять у бизнеса полтриллиона рублей

Она может привести к массовому уходу инвесторов с российского рынка и лишает компании стимулов развиваться

В список компаний, которым предложили увеличить налоговую нагрузку, оказались, в частности, НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур» Андрей Гордеев / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы крупнейших российских компаний, раскритиковал идею помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических предприятий. Об этом говорится в сообщении союза.

По мнению организации, инициатива не приведет к повышению конкурентоспособности российской экономики. Изъятие сверхдоходов у бизнеса обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка, а также накажет наиболее успешные российские компании, говорится в сообщении.

Вопросы у РСПП возникли и к методике расчета «объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет». Он считает некорректным решение сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете налоговой нагрузки, по мнению РСПП, нужно исключить результаты деятельности зарубежных активов и учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверхдоходам. «Данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью», – отмечает РСПП.

Помощник президента Андрей Белоусов ранее в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в четырех компаниях, указанных в списке помощника президента. По данным РБК, Путин поставил на письме Белоусова резолюцию «Согласен». Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил изданию, что президент идею не одобрил. В списке компаний, которым предлагается увеличить налоговую нагрузку, оказались, в частности, НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение так называемых майских указов президента. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее говорил, что на это потребуется 8 трлн руб. в 2019–2024 гг.

Предложение Белоусова уже раскритиковал владелец НЛМК и президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин. По его словам, предложенный метод формирования дополнительной налоговой базы выглядит «поощрением неэффективности»: «Чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить». Белоусов, в свою очередь, объяснял необходимость изъятия «сверхдоходов» у металлургов и химиков в том числе санкциями и необходимостью «сохранения инвестиционных возможностей».

Предлагаемые изъятия рассчитывались из логики приведения рентабельности по EBITDA к средневзвешенной рентабельности по EBITDA по нефтегазовой отрасли, говорилось в письме Белоусова. По его словам, если выравнять рентабельность металлургических, химических и нефтехимических компаний с рентабельностью по EBITDA нефтегазовых компаний за счет роста налоговой нагрузки, то «потенциальные дополнительные доходы бюджета могут составить до 0,5 трлн руб. ежегодно».