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Светлана Бочарова|Георгий Яшунский

Песков сообщил о согласии Путина проработать вопрос об изъятии сверхдоходов бизнеса

Президент Владимир Путин согласился с необходимостью проработать предложение своего помощника Андрея Белоусова об изъятии полутриллиона рублей сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний на исполнение майских указов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Письмо Белоусова было и действительно на нем стоит виза президента «Согласен» – в этом плане все сообщения СМИ абсолютно верные, сказал Песков. «Действительно была высказана такая экспертная точка зрения», – добавил представитель Кремля, отметив, что письмо Белоусова было «для служебного пользования».

«Но что очень важно отметить – на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», – подчеркнул Песков. «Поэтому экспертные точки зрения есть и они в экспертном режиме будут прорабатываются», – резюмировал Песков.

В четверг стало известно о том, что Белоусов в письме Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым помощник Путина предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.

Путин пока не планирует встречаться с бизнесом, который может затронуть предложение Белоусова, сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Нет, пока нет таких встреч в графике, потому что президент пока не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве», – уточнил он.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы крупнейших российских компаний, раскритиковал идею Белоусова. По мнению организации, инициатива не приведет к повышению конкурентоспособности российской экономики, а изъятие сверхдоходов у бизнеса обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка, а также накажет наиболее успешные российские компании.

Вопросы у РСПП возникли и к методике расчета «объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет». Союз считает некорректным решение сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете налоговой нагрузки, по мнению РСПП, нужно исключить результаты деятельности зарубежных активов и учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверхдоходам. Наконец, указывает РСПП, приведенные Белоусовым данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью.