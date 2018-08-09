Белоусов предложил изъять более 500 млрд рублей у металлургов и химиков

Белоусов предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов Евгений Раузмный / Ведомости

Помощник президента Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры», рассказали «Ведомостям» собеседники в четырех компаниях, указанных в списке Белоусова.

Горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и улучшавшейся конъюнктуры мировых рынков, говорится в письме Белоусова, которое есть у РБК. В частности, предлагается, увеличив налоги, дополнительно получить 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» – 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» – 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» – 43,31 млрд руб. С золотодобывающей компании сына сенатора Сулеймана Керимова «Полюс» предлагается получить дополнительно в бюджет 58,19 млрд руб.

Даже находящийся в переговорах с банками о реструктуризации долга «Мечел» попал в список Белоусова: помощник Путина предлагает дополнительно за счет увеличения налогов получить с компании 11,49 млрд руб., рассказывают собеседники «Ведомостей».

Попавшей под санкции США компании Олега Дерипаски UC Rusal в списке нет, говорят источники «Ведомостей».

Предлагаемые дополнительные изъятия рассчитаны из логики приведения рентабельности по EBITDA к средневзвешенной рентабельности по EBITDA по нефтегазовой отрасли, указано в документе. Белоусов пишет, что если выравнять рентабельность металлургических, химических и нефтехимических компаний с рентабельностью по EBITDA нефтегазовых компаний за счет повышения налоговой нагрузки, то возможные «потенциальные дополнительные доходы бюджета могут составить до 0,5 трлн руб. ежегодно».

Два источника «Ведомостей» знают, что письмо уже дошло до Минпромторга. Представитель ведомства пока не ответил на вопрос «Ведомостей».

«В мировой практике изъятие сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний, распространяется не только на нефтегазовую отрасль, но и на другие ресурсные отрасли», – отмечает помощник президента в письме, которое есть у РБК. Изымать «сверхдоходы» у металлургов и химиков он предлагает «с учетом санкционных ограничений, а также необходимости сохранения инвестиционных возможностей», указывает издание.

Изъятие 500 млрд рублей по сути равнозначно изъятию трети доходов всех металлургов, комментирует руководитель аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко. Компании смогут пережить такую «экзекуцию», но это серьезно отразится не только на дивидендных выплатах, но и на возможности инвестировать в поддержание и модернизацию предприятий, считает Чуйко. Он сомневается, что расчеты будут напрямую использованы в дальнейшем, учитывая, что многие компании сектора не упомянуты, а методология вызывает вопросы.

Представители «Северстали», «Мечела», «Полюса», «Алросы», «Норникеля», ММК от комментариев отказались.