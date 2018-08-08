Налоговый маневр придется еще раз обсудить у президента
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«Как вы знаете, ключевые параметры [налогового маневра] были зафиксированы по итогам успешного третьего чтения законопроекта в Госдуме, но ряд ключевых параметров остается дополнительно открытым для проработки в ближайшие месяцы», – заявил на телеконференции первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. Компания, по его словам, ведет комплексный анализ проектов модернизации НПЗ с учетом внешней фискальной конъюнктуры. Что за параметры налогового маневра открыты для проработки, Федоров не сообщил, а представитель «Роснефти» комментировать это не стал.
Но «Ведомости» выяснили, что часть одобренного Советом Федерации и подписанного президентом Владимиром Путиным налогового маневра нефтяники могут снова обсудить с президентом. Об этом рассказали три собеседника в нефтяных компаниях и подтвердили три чиновника. Пройти совещание может после 27 августа, когда Путин в Кемерове проведет комиссию по ТЭКу. На самой комиссии о налоговом маневре речи не будет, знает чиновник из финансового блока правительства: «Закон принят, обсуждать нечего».
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