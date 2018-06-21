Как правительство переводит нас на бутерброды

Бутерброд – такой едой, судя по всему, придется довольствоваться людям, чтобы рост налогов со следующего года для них был не столь заметным. Два года, что правительство обсуждало налоговую реформу, чиновники пытались убедить избирателя, что каждое их решение наполнит его счастьем и радостью. Но выборы прошли, и убеждать больше ни в чем не нужно, как в анекдоте – «это была акция, а теперь выборы прошли». Объявляя о решении поднять НДС с 18 до 20%, премьер Дмитрий Медведев, правда, все же попытался объяснить, что повышение поможет увеличить пенсии, а налоговая нагрузка ляжет на плечи бизнеса.

Вероятно, чиновники считают, что население покупает только лекарства, а ест исключительно макароны или бутерброды – товары, облагаемые НДС по льготной ставке в 10%. Эффект распространится лишь на 60% корзины стандартного потребления россиянина, успокаивал статс-секретарь Минфина Юрий Зубарев.

Такое циничное отношение к людям власть не скрывает уже давно. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович называл разницу между ставками НДФЛ в 13 и 15% некритичной, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов удивлялся покупкам квартир в 20 кв. м, нынешний первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, комментируя отказ от индексаций пенсий работающим пенсионерам, говорил, что каждый пенсионер сам принимает решение, работать или уйти на пенсию. Медведев советовал пенсионерам держаться, так как денег на индексацию пенсий пока нет. Теперь тем, кто в ближайшее время собирался выйти на пенсию, придется держаться, чтобы дожить до нее. Из-за пенсионной реформы, объявление которой чиновники откладывали много лет до выборов, они не смогут получить ни дополнительный доход в виде пенсии, на который рассчитывали, ни льготы, полагающиеся пенсионерам.

Вариантов, как именно изменить налоговую систему, у чиновников было немного – но последствия у этих вариантов были бы разные. Например, налоговый маневр (снижение страховых взносов до 22% при росте НДС до 22%) по задумке Минфина должен был хотя бы снизить налоговую нагрузку на труд и, возможно, привести к обелению экономики. Решение же просто повысить один НДС не решает никаких проблем экономики, а, напротив, создает новые. Нести свою часть нагрузки придется всей экономике, и без того демонстрирующей вялый рост.

Повышение НДС ударит по наиболее высокотехнологичным отраслям, сократит и так падающую прибыль и, как следствие, инвестиции бизнеса, зато разгонит инфляцию, опустившуюся уже почти к 2,2% при заданной Центробанком цели в 4%, и затормозит снижение им ключевой ставки. «Налоги для государства – то же, что паруса для корабля, они должны вывести его скорее в гавань, а не завалить бременем или держать в открытом море, чтоб наконец потопить», – предупреждала еще императрица Екатерина II.

Из-за негативного влияния повышения НДС на рост экономики не удастся также собрать все 4 трлн руб., которые могло бы дать повышение налога. Деньги же правительству понадобились на выполнение майских указов президента, призванных сделать всех счастливее и здоровее. Но почему нельзя дождаться выполнения хотя бы части из них, чтобы оценить эффект от реализации, удивляются сами чиновники: «Зачем забирать у экономики, когда можно дать ей расти?» Вероятно, потому, что правительство привыкло делать выбор в пользу сиюминутных политических задач – что, как показывает опыт, чаще всего приводит к тому, что решение отложенных проблем обходится в итоге еще дороже.