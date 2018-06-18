Когда правительству пора поговорить с населением

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Если охарактеризовать типичную для наших дней проблему пенсионной системы, с которой сталкивается любая страна, в двух-трех фразах, то звучать это будет примерно так. Скоро наступит время, когда выплачивать пенсии в прежнем объеме государство больше не сможет: пенсионные расходы превысят поступления. Ликвидировать дыру в пенсионном бюджете можно двумя способами: либо сократить размер пенсионных выплат (ежемесячных или совокупных для всего времени на пенсии), либо поднять социальные налоги. Будьте уверены, что какое бы решение государство ни выбрало, в конечном итоге оно окажется некоторым сочетанием двух этих вариантов.

Почему раз за разом многие страны оказываются перед необходимостью решать подобную проблему? Причина заключается в том, что пенсионная арифметика завязана на необходимость получения достоверных прогнозов роста экономики и демографических трендов на много лет вперед. Но даже если все необходимые цифры есть, правильно их учесть очень трудно.