Почему мы хотим уйти с работы вовремя

Регулярная перестройка пенсионной системы, манипуляции с пенсионными накоплениями и недостаток понятных обывателю разъяснений необходимости новых перемен в этой сфере привели к негативному отношению подавляющего большинства россиян к объявленным правительством планам повысить пенсионный возраст. Для многих перспектива работать еще несколько лет сверх ожидаемого – это фактически покушение государства на часть доходов, на которые они хотели бы рассчитывать в пожилом возрасте.

Как следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов отрицательно относятся к планам повышения пенсионного возраста, одобряют их только 6%, 9% это безразлично. Среди респондентов 46–60 лет доля отрицательных ответов предсказуемо выше – 90%, положительных и безразличных – ниже, 4 и 5%. Негатив накапливается постепенно: в 2012 г. на аналогичный вопрос «Левада-центра» отрицательно ответили 74% респондентов, в 2015 г. – 81%, положительно – 12 и 11% соответственно.

Отчасти причина негативной реакции в формулировке вопроса: в любой стране на него отреагировали бы как на уменьшение социальных гарантий, полагает замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская. Кроме того, люди обеспокоены вероятностью быстрого и ощутимого повышения пенсионного возраста. Скептицизм обусловлен и частыми изменениями правил игры в пенсионной сфере в целом: заморозкой накопительной части пенсии, заменой индексации пенсий по старости в 2017 г. единовременной выплатой, отказом от индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 г.

Результаты опроса не означают, что люди просто не хотят работать после 55 или 60 лет. Наоборот, по данным Росстата, численность работников старше трудоспособного возраста в 2012–2017 гг. выросла с 6,4 млн до 7,3 млн человек, согласно опросу ФОМа 2017 г., работать на пенсии намерены 76% опрошенных. Работа на пенсии – это способ увеличить доходы в пожилом возрасте, получать деньги сразу из двух источников, когда любого из них отдельно недостаточно. По данным Росстата, средние пенсии в 2010–2017 гг. выросли в 1,78 раза, с 7476 до 13 304 руб., но коэффициент замещения, рассчитываемый как соотношение средней пенсии и зарплаты, снизился с 35,7 до 34%, что ниже установленного МОТ минимума достойной пенсии в 40%. Если пенсионный возраст будет повышен, то жить до новой пенсии возрастным россиянам придется только на зарплату, а потом, вероятнее всего, уже только на пенсию – поскольку работать в возрасте 65+ все-таки могут уже не все. Если вообще, конечно, доживут. Вряд ли повышение пенсионного возраста вызовет серьезные протесты – в отличие от отмены льгот оно будет постепенным, но может снизить и без того невысокое доверие людей к государству.