Чем опасна слишком быстрая пенсионная реформа

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Повышение пенсионного возраста – идея давно назревшая, но у россиян непопулярная. Последним бастионом на пути к запуску реформы были президентские выборы 2018 г. Теперь же, когда у президента есть в запасе еще шесть лет, прокрастинация власти рискует обернуться шоком для населения.

По итогам недавнего совещания тогда еще не назначенного кабинета по пенсионной реформе базового варианта обнародовано не было, но известно, что на повестке два сценария. Вариант Минфина предполагает, что женщины вместо 55 лет будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – вместо 60 в 65 лет, т. е. повышение составит 8 и 5 лет соответственно. В варианте Минтруда планка сдвигается на пять лет для всех, т. е. женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65. Принципиальный вопрос – с какой скоростью повышать планку: РБК со ссылкой на источники сообщил, что в версии Минтруда возраст предлагается увеличивать на один год ежегодно, а в версии Минфина – на один год каждые шесть месяцев. В обоих случаях получается, что для россиян предпенсионного к моменту запуска реформы возраста повышение будет не постепенным, как декларируется, а одномоментным: для них дата выхода на пенсию будет все время «убегать» в будущее. Чтобы этого не произошло, в правительстве изучают вопрос введения переходного периода.