Почему одного повышения пенсионного возраста мало

Повышение пенсионного возраста, о котором говорили так долго, наконец согласовано в правительстве. Бремя объявить о болезненном решении, от которого президент Владимир Путин все время дистанцировался (а в 2005 г. даже обещал, что возраст выхода на пенсию меняться не будет, пока он президент), взял на себя в четверг премьер Дмитрий Медведев, рассчитывая, видимо, на анестезирующий эффект открытия чемпионата мира по футболу в России. Убедительная победа российской сборной, возможно, и подсластит пилюлю, но едва ли надолго: повышение пенсионного возраста, по сути, открывает ворота новой реальности, жить в которой россиянам предстоит много лет. Проблема в том, что само по себе повышение пенсионного возраста не решает всех проблем пенсионной системы, а какие-то даже усугубляет: положительный эффект не только для правительства, но и для общества может быть достигнут только при комплексном подходе, которого пока не видно.

У правительства было несколько сценариев, как и насколько повышать пенсионный возраст, в итоге за основу был взят самый радикальный вариант, предлагавшийся Минфином, – он дает наиболее значительный эффект при наиболее существенных социальных рисках (что само по себе являет хорошую картину баланса сил в новом правительстве). Женщины вместо 55 лет будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины вместо 60 – в 65 лет, т. е. повышение составит восемь и пять лет соответственно, порог будет повышаться на полгода ежегодно, итого переходный период займет 10 лет для мужчин и 16 для женщин. Для российских мужчин это означает, что продолжительность их жизни на пенсии, которая и так глубоко в аутсайдерах (сегодня примерно 16 лет), окажется самой низкой в мире среди стран, где есть пенсионная система, подсчитали в РАНХиГС. Женщины при таком повышении окажутся где-то в середине списка. В сочетании с фактически немедленным началом реформы (она стартует уже в 2019 г.) это означает, что переход на новую систему для населения будет проходить в режиме, близком к шоковому.

Перенастройка пенсионной системы так, чтобы эти перемены не привели к социальному взрыву, предполагает, что какие-то преимущества получают обе стороны – и государство, и общество. Повышение пенсионного возраста (в терминах премьера – «изменение») должно решить две основные задачи: сократить бюджетные трансферты в дефицитный Пенсионный фонд, нагрузка на который растет из-за дисбаланса между донорами и реципиентами пенсионной системы, и обеспечить более приемлемый уровень жизни пенсионеров. И если бухгалтерский эффект можно считать более-менее проработанным, то с социальным ясности меньше. Стратегия пенсионной реформы, утвержденная в 2013 г., предполагает рост средней пенсии с нынешних 1,6 прожиточного минимума пенсионеров (ПМП, на 1 января 2018 г. – 8496 руб.) до 2,5 ПМП к 2030 г. (порядка 25 000 руб.). Стратегию никто не отменял, но будет ли она исполнена – вопрос. Вчера Медведев заявил, что пенсии благодаря повышению возраста будут расти «ориентировочно на 1000 руб. в год», сейчас темпы роста примерно в 2 раза ниже. Обещание выглядит заманчиво, но это только обещание, данное на словах, – в конце концов, прежде правительство не раз прибегало к манипуляциям, заменяя положенную индексацию единоразовой выплатой, например.

Какие проблемы не снимает повышение пенсионного возраста? Во-первых, риска того, что для получения трудовых пенсий новым пенсионерам не будет хватать требуемого законом стажа. К пенсионному возрасту приближаются люди, чья трудовая деятельность пришлась на период широкого распространения работы всерую и зарплат в конвертах. В противном случае они могут рассчитывать только на социальную пенсию, которая и значительно меньше трудовой, и выплачивается позднее (возраст ее назначения тоже планируется передвинуть вперед, до 68 и 70 лет для женщин и мужчин соответственно). Во-вторых, отсрочка выхода на пенсию предполагает необходимость работы в течение нескольких дополнительных лет, в то время как проблемы с нахождением работы начинаются сейчас у россиян задолго до достижения даже предпенсионного возраста – уже после 45 лет. Ни системы переподготовки, ни дополнительных гарантий защиты трудовых прав пожилых реформа не предусматривает. В-третьих, растет риск сдвига в сторону пенсий по инвалидности – число обращений за оформлением инвалидности обычно растет при перестройках пенсионных систем. В-четвертых, сохранение прав на досрочную пенсию у многих категорий (в том числе у огромного массива военных и силовиков) создает пространство для роста социальной напряженности в обществе. В-пятых, система пенсионных накоплений как была, так и остается в зародыше и т. п. В целом пенсионная система остается старой, констатирует экономист Антон Табах: общий пирог пенсионных взносов будет расти, но число людей, имеющих к нему доступ, будет снижаться.