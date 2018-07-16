Правительство смягчит последствия налогового маневра для нефтяников
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По итогам совещаний с нефтяниками правительство согласилось внести поправки в законопроект о налоговом маневре, рассказали собеседник «Ведомостей» в правительстве, федеральный чиновник и подтвердил представитель профильного вице-премьера Дмитрия Козака. Он уточнил, что поправки ко второму чтению в законопроект о налоговом маневре отправлены в Госдуму в пятницу.
Налоговый маневр предполагает поэтапное снижение к 2024 г. экспортной пошлины с 30% до нуля и соответствующее поэтапное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Нефтяники опасались, что маневр ударит по рентабельности нефтепереработки. Против налогового маневра в первоначальном виде выступал и президент Сбербанка Герман Греф в письме президенту Владимиру Путину, писал РБК и подтверждал «Ведомостям» сотрудник банка. По его словам, Греф опасался, что маневр мог бы стать причиной банкротства ряда НПЗ.
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