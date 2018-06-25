Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Цифра недели: 0%
Кому будет выгоден налоговый маневр в нефтяной отрасли
Чиновники не должны забывать, зачем затевалась эта реформа
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Есть решения, которые относятся к безусловно необходимым, но способ достижения этих целей может серьезно уменьшить позитивный эффект, обнулить его или даже перевести в отрицательную зону.
Например, пенсионный возраст нужно поднимать. Но это решение должно сопровождаться комплексной программой борьбы с бедностью (с настоящей, а не по Росстату), преобразованиями на рынке труда, в системе здравоохранения и т. д. Да и людей предпенсионного возраста реформа, на мой взгляд, не должна касаться.
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