Кому будет выгоден налоговый маневр в нефтяной отрасли

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Есть решения, которые относятся к безусловно необходимым, но способ достижения этих целей может серьезно уменьшить позитивный эффект, обнулить его или даже перевести в отрицательную зону.

Например, пенсионный возраст нужно поднимать. Но это решение должно сопровождаться комплексной программой борьбы с бедностью (с настоящей, а не по Росстату), преобразованиями на рынке труда, в системе здравоохранения и т. д. Да и людей предпенсионного возраста реформа, на мой взгляд, не должна касаться.