Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Цифра недели: 0%

Кому будет выгоден налоговый маневр в нефтяной отрасли

Чиновники не должны забывать, зачем затевалась эта реформа
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Есть решения, которые относятся к безусловно необходимым, но способ достижения этих целей может серьезно уменьшить позитивный эффект, обнулить его или даже перевести в отрицательную зону.

Например, пенсионный возраст нужно поднимать. Но это решение должно сопровождаться комплексной программой борьбы с бедностью (с настоящей, а не по Росстату), преобразованиями на рынке труда, в системе здравоохранения и т. д. Да и людей предпенсионного возраста реформа, на мой взгляд, не должна касаться.

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