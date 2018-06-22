Статья опубликована в № 4593 от 22.06.2018 под заголовком: Правительство завершило нефтяной маневр
Федеральный бюджет рассчитывает получить от налоговой реформы в нефтяной отрасли 1,3–1,6 трлн рублей
Но окончательный доход будет зависеть от компенсации нефтяникам
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Ачинскому НПЗ «Роснефти» повышенная компенсация за налоговую реформу обещана
Роснефть
Правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Экспортные пошлины на нефть к 2024 г. снизятся с 30% до нуля, а НДПИ пропорционально вырастет. Премьер Дмитрий Медведев ожидает, что Госдума утвердит законопроект до конца весенней сессии. Дополнительные доходы бюджета от маневра оцениваются в 1,3–1,6 трлн руб. за шесть лет, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Маневр был начат в 2015 г. и должен был завершиться в 2017 г., когда пошлины опустились бы до 30%. Но в 2016 г. Минфин предложил обнулить их, повысив НДПИ. Реформе сопротивлялись Минэнерго и нефтяники, предупреждавшие о рисках роста внутренней цены на нефть и снижении прибыли НПЗ.
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