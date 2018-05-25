Путин одобрил завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

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После более чем двух лет споров нефтяников и Минфина нефтегазовый налоговый маневр будет завершен. Такое решение в конце апреля принял президент России Владимир Путин, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, сотрудник нефтяной компании, а также участник совещаний в правительстве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей», представители зампреда правительства Дмитрия Козака, курирующего нефтегазовую отрасль, и Минэнерго отказались от комментариев. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

Налоговый маневр – повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин – был начат в 2015 г. Реформа должна была завершиться в 2017 г., когда пошлины опустились бы до 30%, но в 2016 г. Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Из-за того что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть, российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом, в одном только 2017 году эта система лишила бюджет 1 трлн руб., оценивал Минфин. Избавиться от неэффективных субсидий можно, завершив налоговый маневр.

Но реформе активно противодействовали Минэнерго и нефтяники, которые предлагали с маневром подождать. Их поддерживал и бывший зампред правительства Аркадий Дворкович, курировавший тогда нефтяную отрасль. «Все остальные, кроме Минфина, считают, что это преждевременно. Когда закончится модернизация НПЗ, можно будет к этому вопросу вернуться», – говорил Дворкович в марте этого года. А председатель правительства Дмитрий Медведев каждое совещание, на котором обсуждался маневр, заканчивал поручением еще раз просчитать его последствия, вспоминает чиновник.

Придется занять Правительство решило снизить ставку акцизов на тонну бензина на 3700 руб., на тонну дизельного топлива – на 2700 руб. (с учетом планируемой индексации с 1 июля, без ее учета – на 3000 и 2000 руб. соответственно. – «Ведомости»), рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов. Выпадающие доходы, в том числе региональных бюджетов, составят 140 млрд руб. Чтобы компенсировать их потери, регионам будут полностью переданы доходы от топливных акцизов. Источник компенсации потерь федерального бюджета будет определен осенью – это могут быть дополнительные ненефтегазовые доходы и увеличение займов, рассказал Силуанов.

На этот раз решающим аргументом Минфина (а министр финансов Антон Силуанов в новом правительстве назначен еще и первым зампредом, куратором экономических вопросов) стала необходимость финансировать новый майский указ президента – расходы оцениваются в 25 трлн руб., из которых 8 трлн еще предстоит найти, объясняет чиновник. Минфин предлагает завершить маневр за шесть лет – снижать экспортную пошлину ежегодно на 5 процентных пунктов и к 2024 г. довести ее до нуля, соразмерно повышая НДПИ, рассказывают собеседники «Ведомостей». Это даст бюджету от 1 трлн до 1,6 трлн руб. в зависимости от цен на нефть, говорит чиновник и участник совещаний в правительстве.

Условия и сроки завершения маневра еще будут обсуждаться в правительстве, сказал чиновник.

Точно оценить эффект можно будет только после появления окончательных параметров завершения налогового маневра, но в любом случае перенос нагрузки в добывающем сегменте из экспортной пошлины в НДПИ позволяет существенно увеличить налоговые поступления за счет расширения налоговой базы в физическом выражении более чем в 2 раза, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Но главное – какой будет судьба компенсаций странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и потребителям отдельных видов нефтепродуктов (прежде всего мазута) на внутреннем рынке: суммарная доля этих двух статей в общем ожидаемом эффекте может превысить 40%, считает он. А также проходили расчеты, прогнозировались котировки на нефть, валютные курсы, ценовые спреды на нефтепродукты в Европе, премии и дисконты региональных рынков, в случае методологических ошибок ожидания эффекта и для отрасли, и для бюджета могут не оправдаться, предупреждает Борисов.

Бизнес же предупреждает о негативных эффектах маневра. Он отразится на марже нефтепереработки, опасается сотрудник нефтяной компании. Бизнес уже жалуется на его негативный эффект. В 2015–2016 гг. средняя маржа НПЗ сократилась по сравнению с 2014 г. больше чем в 3 раза, оценивали эксперты Vygon Consulting. Правда, связано это и со снижением цен на нефть, и с ростом ставок акцизов на автомобильный бензин, объясняли они. Те же объяснения предлагал и Минфин. Без компенсаций при обнулении пошлин в 2018 г. рентабельность еще больше снизится, прогнозировали эксперты Vygon Consulting.

600 млрд руб. такова доля нефтеперерабатывающих заводов в субсидиях, говорит директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов. 140 млрд руб. – потери бюджета из-за поставок в Белоруссию – страна получает нефть по внутрироссийским ценам без пошлин. 300 млрд руб. – потери из-за сдерживания цен на внутреннем рынке.

Чтобы поддержать нефтепереработку и избежать роста цен на бензин, Минфин готов предоставить бизнесу компенсации – отрицательные акцизы на нефть, а также понизить акцизы на нефтепродукты на 2–3 руб. А для НПЗ, которые завершили строительство установок глубокой переработки нефти, ввести повышающие коэффициенты к базовой ставке отрицательного акциза, рассказывал «Ведомостям» директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов.

Но бизнесу не ясно, как будут администрироваться такие акцизы, объясняет сотрудник крупной компании, кроме того, отрицательный акциз не учитывает логистический фактор и волатильность цен на нефть.

Отмена экспортной пошлины на неподакцизные товары повысит чувствительность цен к внешним условиям, так как изменение цен на нефть не может быть компенсировано фиксированным акцизом в рублях, приводит еще одно возражение сотрудник нефтяной компании, передающий опасения Минэнерго. Больше же всего от маневра пострадают производители темных нефтепродуктов и мазута, а также те НПЗ, у которых на экспорт приходится более 80% продукции или которые продают на внутреннем рынке неподакцизные товары, например суррогатные топлива.

Представители «Лукойла», «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» не ответили на запросы «Ведомостей».