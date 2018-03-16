Минфин оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром

Статья опубликована в № 4527 от 16.03.2018 под заголовком: Промедление на триллион

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Нефтяные компании не разделяют желание Минфина завершить налоговый маневр Максим Стулов / Ведомости

Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть. Из-за системы пошлин бюджет в 2017 г. потерял 1 трлн руб. Об этом рассказал «Ведомостям» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 млрд руб., пояснил Сазанов, еще 140 млрд руб. бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию (страна получает нефть по внутрироссийским ценам без пошлин. – «Ведомости»), а 300 млрд руб. – сдерживания цен на внутреннем рынке. В 2018 г. потери будут расти: до 700 млрд руб. только на субсидии НПЗ, оценивали ранее аналитики Vygon Consulting, субсидия растет с восстановлением цен на нефть.

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