Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: России предложили провести распродажу

Эксперты Кудрина нашли деньги на ускорение экономики

Альтернатива повышению налогов - приватизация крупных компаний

Экономика России возвращается к циклическому росту, но без структурных реформ он будет невысоким – около 1,5–2% в год, говорится в экономическом мониторинге РАНХиГС. Рост ускорится, считают эксперты, если власти решатся на бюджетный маневр: сократят непроизводительные расходы и увеличат расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Такая возможность обсуждается, рассказывали в январе участники совещаний в правительстве и администрации президента и подтверждал «Интерфаксу» помощник президента Андрей Белоусов.

В человеческий капитал и инфраструктуру нужно влить 2,3% ВВП (оценка Центра стратегических разработок, ЦСР), и власти ищут деньги. Можно увеличить налоговые поступления за счет сокращения теневого сектора, оптимизировать расходы на социальную поддержку, предлагал министр финансов Антон Силуанов. Первым предложением после выборов станет повышение налога на доходы физических лиц (сейчас – 13%), сообщало Bloomberg.

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Комментарии  ()
nodir
23:49 05.02.2018
Сейчас продать выгодно не получится, это школьник даже понимает. Поэтому исследование Кудрина оно по сути уже актуально!!!
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