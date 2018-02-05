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Эксперты Кудрина предложили запретить госкомпаниям покупать акции частных компаний

Для сокращения экспансии госсектора в экономику госкомпаниям и их «дочкам» следует запретить покупать акции частных компаний, предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в докладе «Эффективное управление госсобственностью в 2018–2024 гг. и до 2035 г.».

Проблема разрастания госсектора может решаться помимо базовой предпосылки в виде наличия политической воли не только в рамках приватизации и введения мониторинга стратегических компаний, указывают в ЦСР.

Кроме введения моратория на создание новых госкорпораций ЦСР предлагает ряд ограничений для существующих структур.

Так, ЦСР считает необходимым запретить компаниям с госучастием более 50% приобретать непрофильные активы и покупать, в том числе их «дочкам», акции частных компаний.

Кроме того, предлагается ввести право вето для независимых директоров, в случае если условия сделки по отчуждению имущества являются неконкурсными или когда приобретение связано с расширением непрофильных активов.

Вместе с тем эксперты предлагают запретить участвовать в приватизации в качестве покупателей «дочкам» госкомпаний с долей государства более 25%, а также ограничить создание госкомпаниями хозяйственных обществ в секторах, где соответствующие товары и услуги могут производить частные компании.

По данным ЦСР, доля государства в российской экономике с 2006 г. к 2016 г. выросла более чем на 6 п. п., до 46%.

Конкурентные механизмы рынка заменяются административным ресурсом и лоббизмом, при этом государство проявляет себя как менее эффективный собственник по сравнению с частными структурами, отмечают в ЦСР. Фактически госпредприятия превращаются в многоступенчатые бюрократические пирамиды административного контроля и формальной отчетности, заключают эксперты.

В своем докладе авторы предлагают повысить общую эффективность управления госсобственностью, сделав акцент на системном принципе «объясняй или продавай», введении более открытых корпоративных процедур для госкомпаний, расширении условий частной инициативы и усложнении процессов увеличения госсектора.