«Роснефть» разделится на холдинги

Для некоторых госкомпания будет искать инвесторов, но в любом случае оставит контроль за собой

Найти инвестора для розничного бизнеса будет сложно, считают эксперты Григорий Сысоев / РИА Новости

До конца 2017 г. «Роснефть» разработает новую стратегию, которой будет придерживаться до 2022 г., рассказал в четверг на годовом собрании акционеров главный исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин.

Стратегия позволит увеличить капитализацию «Роснефти» на 25–30%, прирост добычи нефти составит до 30 млн т (13%, в 2016 г. компания добыла 210 млн т сырья), отметил топ-менеджер. В четверг капитализация «Роснефти» на Московской бирже составила 3,4 трлн руб.

Один из пунктов стратегии – переход на холдинговую структуру владения и управления. Пилотным проектом станет розничный бизнес, сказал Сечин. До конца года он будет выделен в отдельный холдинг, «Роснефть» делегирует ему часть стратегических и управленческих решений, пояснил «Ведомостям» близкий к «Роснефти» человек. У компании крупнейшая сеть АЗС в России – 2897 (включая арендованные).

В презентации Сечина отмечено, что в холдинги могут быть также преобразованы нефтепереработка (13 НПЗ в России и доля в пяти предприятиях за рубежом) и нефтехимические бизнесы. Решение создать холдинговую структуру может быть связано с разной прибыльностью дивизионов, предполагает аналитик БКС Кирилл Таченников. Например, доходность переработки нефти упала из-за налогового маневра, добавляет он. В феврале источники «Ведомостей» рассказывали, что «Роснефть» рассматривает возможность продажи четырех своих российских НПЗ из-за падения маржи переработки, но инвесторов до сих пор не нашла.

Новый совет Число представителей государства в новом совете директоров «Роснефти» снизилось вдвое: теперь их не четыре, а два – Сечин и помощник президента России Андрей Белоусов. Три кресла у независимых, два – у представителей ВР (в том числе избран президент компании Роберт Дадли), по одному – у Glencore (главный исполнительный директор компании Айван Глазенберг) и Qatar Foundation. Акционер «Роснефти» – государственный «Роснефтегаз» проголосовал в соответствии с директивой правительства, рекомендующей распределить голоса между всеми семью кандидатами от России, сказал представитель «Роснефти». «Роснефть» предложила увеличить число участников совета директоров с 9 до 11, чтобы в него вернулся министр энергетики Александр Новак.

В отдельные холдинги компания может привлечь новых партнеров, разделив тем самым риски, но контроль над этими компаниями «Роснефть» сохранит за собой, рассказали два собеседника «Ведомостей», близких к компании. В случае привлечения инвесторов «Роснефть» готова выплатить своим акционерам полученные средства в виде спецдивидендов, обещает один из них. Представитель госкомпании это комментировать не стал.

Холдинговая структура позволит повысить качество и быстроту управления структурными подразделениями, перечисляет преимущества собеседник «Ведомостей». Она позволит сократить численность центрального аппарата, «кристаллизовать финансовый результат, повысить капитализацию, ответственность за финансовый результат», отметил Сечин. Но сейчас компания и так отражает в отчетности результаты по каждому сегменту, недоумевает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. По его словам, холдинговая структура имеет смысл, если компания занимается различными видами бизнеса. Переработка, нефтехимия и розничные секторы – связанные между собой виды деятельности. Возможно, холдинговая структура позволит сэкономить на налоговых платежах, добавляет Вахрамеев. Но выгоды для «Роснефти» от переходов к холдинговой структуре он не видит.

Вряд ли холдинговая структура создается с целью увеличить дивиденды акционерам «Роснефти», государству проще это сделать, например, через снижение налогов, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Сейчас дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплату акционерам не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Но 20 июня президент России Владимир Путин попросил Сечина рассмотреть вопрос увеличения дивидендов до 50%. Сечин эту идею поддержал, а на собрании акционеров объявил, что со следующего года компания будет выплачивать им половину прибыли.

Возможно, компания готовится к новым сделкам, допускает Полищук. Холдинги можно было бы использовать для обмена активами с иностранными партнерами. «Сейчас мало кому на нефтяном рынке нужны просто деньги, а стратегический обмен активами в будущем важен», – добавляет он.

Розничный сегмент сейчас непривлекательный и найти инвестора будет сложно, скептичен гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. По его словам, уже более полугода в рознице держится низкая маржа из-за высоких оптовых цен, которые находятся на рекордных уровнях во многом из-за действий самих же нефтяных компаний. Российский рынок нефтепродуктов стал слишком монополизированным и рискованным для инвестиций, добавляет Турукалов. Инвестору также нужно будет учитывать непредсказуемость налоговой политики государства в нефтяном секторе. «Для компании привлечение инвестора – хороший вариант развития событий. Инвестор же берет на себя слишком большие риски», – заключает он.