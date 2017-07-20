Налоги и сборы

Бюджет потерял около 0,5 трлн рублей из-за субсидии для нефтепереработчиков

Без завершения нефтяного маневра такие потери продолжат расти

Российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом – потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть (привязаны к ней). В 2017–2018 гг. такие прямые потери бюджета вырастут еще больше, говорится в докладе консалтинговой компании Vygon Consulting.

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