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Минэнерго назвало оптимальные сроки ввода обратных акцизов на нефть

Обратные акцизы для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), предполагающие возврат части стоимости нефти, можно ввести только после отмены экспортной пошлины, то есть не раньше 2023-2025 гг., заявил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Пока что Минэнерго не готовит предложения о дополнительном стимулировании нефтепереработки, министерство выступает за стабильность налогового режима для нефтяников, отметил Текслер.

Обратный акциз предусматривает систему вычетов для компаний, поставляющих нефть на российские НПЗ, которые в свою очередь производят топливо для внутреннего потребления. Ввести обратные акцизы для стимулирования нефтепереработки в апреле прошлого года предлагала «Роснефть».

Снижение пошлин на экспорт нефти и светлых нефтепродуктов вплоть до обнуления и одновременный рост НДПИ запланирован согласно налоговому маневру в нефтяной отрасли. Маневр лишает НПЗ таможенной субсидии, которая складывается из разницы в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты и увеличивается с ростом нефтяных цен. Минфин оценивает эту субсидию в 600 млрд руб. в год. Идея обратного акциза возникла как раз в связи с необходимостью компенсации НПЗ.

Минфин предлагал предоставлять вычет только заводам, поставляющим на внутренний рынок топливо класса Евро-5. Дополнительные вычеты для стимулирования нефтепереработки рассматривались для НПЗ, которые запустили установки глубокой переработки. Для недопущения роста цен на топливо Минфин также готов снизить акцизы на топливо на 2-3 руб.

Маневр в нефтяной отрасли, считает Минфин, необходимо завершить в 2019 г. Минэнерго выступало против предложений Минфина, настаивая на завершении маневра не раньше 2023 г., после окончания модернизации НПЗ. Ведомства рассчитывают в ближайшее время выработать компромиссную позицию, говорил в начале апреля министр энергетики Александр Новак.

В апреле этого года нефтяные компании попросили премьер-министра Дмитрия Медведева отложить налоговый маневр, снизить налоговую нагрузку на переработку, отказаться от ежегодного повышения ставки НДПИ и сохранить экспортную пошлину на нефть минимум на пять лет, сообщал РБК.