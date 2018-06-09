«Газпром нефть» раскритиковала подход правительства к снижению цен на топливо

О результатах работы компании в 2017 г. рассказывал гендиректор Александр Дюков Газпром нефть

Сегодня, 9 июня, в Санкт-Петербурге прошло годовое общее собрание акционеров «Газпром нефти». Мероприятие заняло чуть менее трех часов, присутствовали на нем в основном менеджеры компании и журналисты.

О результатах работы компании в 2017 г. рассказывал ее гендиректор Александр Дюков. Из-за технических накладок сопровождавшие доклад видеоролики пошли на экраны без звука, но цифры говорили сами за себя. «Тут и без слов все понятно», - не без юмора прокомментировал происходящее Дюков.

«Газпром нефть» закончила 2017 год с рекордными финансовыми показателями и выплатит по результатам года рекордные же дивиденды. Чистая прибыль компании по МСФО выросла на 26,5% до 253,3 млрд руб. На дивиденды будет направлено 28,1% от этой суммы, или 71,12 млрд руб. Размер дивиденда на акцию по сравнению с 2016 г. вырос почти в полтора раза - с 10,68 до 15 руб. Основной акционер «Газпром нефти» - «Газпром» (95,7%).

Шутливое настроение у генерального директора «Газпром нефти» пропало во время брифинга, часть которого оказалась посвящена критике мер правительства по снижению цен на топливо.

«Если говорить о том, как решать эту проблему, главная причина - не в нехватке нефтепродуктов. Дефицита нефтепродуктов нет. Ситуативным решением может стать повышение пошлины на нефтепродукты, но это решение не является оптимальным, более того, оно будет для отрасли вредным. Если сейчас в убытке розница, то повышение пошлины приведет к тому, что сильно потеряет в эффективности переработка. Независимые переработчики снизят производство, снизятся поставки на внутренний рынок. Это только ухудшит ситуацию», - сказал Дюков.

Альтернативой могло бы стать дальнейшее снижение акцизов, считает Дюков. «Такая возможность у бюджета есть, потому что за это время бюджет дополнительно получил от роста цены. И нефтяные компании приняли участие в том, чтобы стабилизировать цены на нефть и вывести их на более высокий уровень. Также был дополнительный доход от девальвации рубля», - сказал Дюков.

Нефтяники предлагали дополнительно снизить акцизы - на 2000-2500 руб./т для бензинов и 3500-4000 руб. /т для дизтоплива. «Дальнейшее снижение акцизов предлагалось нефтяниками, и это еще обсуждается. Но по состоянию на сегодня мы видим, что правительство не готово принимать подобного рода решения, - подчеркнул Дюков. - В долгосрочном периоде нужно переходить к плавающим акцизам».

Кроме того, настало время для корректировки квот по соглашению ОПЕК+, считает Дюков. «Мы рассчитываем, что это случится, и считаем, что это будет абсолютно правильный шаг. Мы видим, что цены высокие - порядка $75-80 за баррель, и в настоящий момент рынок близок к перегреву», - сказал гендиректор «Газпром нефти».

Технические возможности «Газпром нефти» позволяют в течение месяца-двух нарастить добычу на 5000 т в сутки, сообщил Дюков. Это почти соответствует объему сокращения добычи компанией относительно октября 2016 г. Сейчас в компании ждут, чем закончится встреча стран ОПЕК+ 22-23 июня, на которой, надеется Дюков, будет принято решение об увеличении нефтедобычи. «Понимаем, что новый перегрев рынка приведет к избытку инвестиций, который приведет опять же к избытку нефти на рынке и последующему снижению цен на нефть, т. е. мы опять войдем в ситуацию высокой волатильности. В волатильности не заинтересован абсолютно никто - ни производители, ни потребители. Поэтому было бы абсолютно разумным шагом повысить квоты для тех, кто присоединился к этой сделке», - сказал Дюков.

В 2017 г. «Газпром нефть» добыла 62,3 млн т нефти. Если условия сделки ОПЕК+ останутся без изменений, компания рассчитывает, что добыча углеводородов компанией в 2018 г. вырастет на 1,5-2%, а добыча нефти останется на уровне прошлого года. На новых проектах - Мессояхе, Новопорте, Приразломном и иракской Бадре - «Газпром нефть» снижать добычу не намерена, сообщил первый заместитель генерального директора компании Вадим Яковлев. По плану в 2018 г. добыча на Мессояхе увеличится на 40% до 4,4 млн т, на Ямале - на 20% до 7,2 млн т. Добыча на Приразломном в текущем году составит 3,5 млн т, на иракской Бадре - свыше 4 млн т.

В I квартале 2018 г. показатель EBITDA «Газпром нефти» увеличился более чем на 30%, чистая прибыль выросла на 12,5%, сообщил Дюков. Решение об увеличении квот может стать дополнительным драйвером роста финансовых показателей компании, отметил он. «Если разрешат увеличить добычу нефти во втором полугодии, это дополнительно повлияет на наши финансовые результаты - они будут значительно лучше результатов 2017 г.», - сказал Дюков.