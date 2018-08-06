Структура медленного роста

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С начала нулевых Кремль сделал ставку на сырьевую ренту, силовиков и узкий круг приближенных лиц, что значительно повлияло на структуру российской экономики. Сегодня она все меньше вписывается в мировые тренды, и 1,8–2,6% (максимум) среднегодового роста ВВП – предел, который при президенте Путине едва ли удастся преодолеть: если не начать структурную перестройку, страна обречена на медленное и уверенное отставание от остального мира, который растет в среднем на 3,5% в год.

В 1999–2008 гг. российский ВВП рос в среднем на 6,9% в год, в 2009–2017 гг. – на 0,7%. Одни экономисты объясняют это затуханием процесса перехода от плановой к рыночной экономике, другие – тем, что потенциал сырьевой модели роста исчерпан, российский нефтегазовый сектор потерял конкурентоспособность. Как бы то ни было, «потенциал восстановительного подъема» в российской экономике «представляется в основном исчерпанным», пишет группа авторов из Высшей школы экономики в аналитическом докладе «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика» под руководством Евгения Ясина. Структура российской экономики по современным меркам неконкурентоспособна, заключают авторы. Дело не только в сильной зависимости российского бюджета от мировой конъюнктуры цен на углеводороды, но и в слабом развитии малого и среднего бизнеса, в медленном росте IT-компаний, а также в низкой капитализации научного и образовательного потенциала, наконец, недостаточной ориентированности на социальные нужды и потребности человека.