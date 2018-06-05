Почему нам не нужна цифровизация «сверху»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Нельзя насильно цифровизировать экономику сверху Пресс-служба президента России

Кадровые назначения часто позволяют понять замысел режиссера еще до начала пьесы. Так, в новом правительстве не осталось тех, кто принимал участие в разработке и отвечал за старт программы «Цифровая экономика»: ни вице-премьера Аркадия Дворковича (правда, не то чтобы активного сторонника цифровизации), ни министра связи Николая Никифорова (интересовавшегося больше инфраструктурной частью программы). И наоборот, новый вице-премьер Максим Акимов и новый министр – теперь уже связи и цифрового развития – Константин Носков были погружены в разработку и реализацию программы хоть и на уровень ниже, но более глубоко: один – со стороны аппарата правительства, а другой – со стороны Аналитического центра при правительстве.

Самым же показательным кадровым решением будет обсуждающееся назначение идеолога программы цифровой экономики и негласного лидера Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова советником президента. Это логично: визионерам самое место в идеологическом органе – в администрации президента, а исполнители должны решать поставленные им задачи, не отвлекаясь на новые сюрреалистические проекты. Тем более что очередной инаугурационный майский указ дает им возможность скорректировать планы реализации программы развития цифровой экономики при переформатировании ее в национальный проект.