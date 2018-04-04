Цифровизация без хайпа
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Месяц назад Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в очередной раз заявил о необходимости скорейшей цифровой трансформации экономики – открытии обществу возможностей цифрового мира, поддержке высокотехнологичных компаний, использовании big data, развитии робототехники, повсеместного высокоскоростного доступа в интернет.
Многое из того, о чем говорил президент, уже упомянуто в правительственной программе «Цифровая экономика» – она действует с прошлого года. В целом это полезный для экономики документ, но во многом правительственная программа слишком риторическая. Она, по сути, стала частью маркетингового хайпа, возникшего в последние годы вокруг цифровой трансформации, в то время как целенаправленной политики в цифровой сфере так и не появилось, что во многом и объясняет наше отставание.
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