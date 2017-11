Как демократия перестала быть попутчиком интернета

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Роль интернета в развитии демократий неоднозначна, а технологический прогресс может быть использован как во благо, так и во вред развитию общества. Масштаб скандала вокруг попыток пророссийских интернет-пользователей повлиять на выборы президента США и явный тренд на усиление контроля за пользователями сети в России демонстрируют, что старые представления о роли сети уже неактуальны, а новые могут оказаться совершенно неожиданными.

В 1990-е интернет был местом свободного общения и обмена данными, его развитие связывали с положительным влиянием на становление демократии по всему миру. Интернет, считали оптимисты, в демократиях чисто органически развивается лучше, а в автократиях, влияя на правительства, способствует демократизации. Так было на заре становления интернета, но сегодня это не так, согласно исследованию Interaction between the Internet and the Political Regime, проведенному Юрием Кабановым и Богданом Романовым из ВШЭ. Авторы проанализировали международные показатели развития интернета (охват населения по данным Всемирного банка) и динамики государственных режимов с 1995 по 2015 г. Сегодня интернет лучше всего развит в двух группах стран: в сильных консолидированных автократиях вроде Бахрейна, Катара и ОАЭ и в либеральных демократиях типа Норвегии, Дании и Германии. Интернет сегодня – это лишь инструментарий, резюмируют исследователи: он может быть востребован фактически в любой политической среде и бурно развиваться при любом режиме: важна не сама технология и глубина ее проникновения, а то, чем наполняется интернет.