Как российскому хайтеку выйти на глобальный рынок
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Практически все отрасли – от финансовой сферы до сырьевых корпораций – вступили в схватку за эффективность бизнеса и начали осваивать цифровые технологии. Российские компании не отстают от мировых трендов внедрения цифры, а в некоторых аспектах задают планку лидерства. Правительство утвердило государственную программу «Цифровая экономика». Казалось бы, в этой атмосфере создатели цифровых продуктов и услуг должны наращивать популярность взрывными темпами, но этого не происходит. Рынок, который еще несколько лет назад рос на 30–40% ежегодно, снизил темпы до 5–10%. Рейтинг топ-20 высокотехнологичных компаний России давно уже не пополняется амбициозными новичками. Что происходит?
Одна из причин – кризис роста. В российском секторе хайтека он получил свои уникальные черты. Компании, которые могли бы уже сегодня выйти на глобальные рынки, продолжают ощущать себя стартапами – это лишает их необходимой управленческой гибкости. То, что хорошо для старта бизнес-карьер, не подходит для развития в условиях глобальной конкуренции. Отечественные разработчики цифровых продуктов продолжают слишком фокусироваться на технологиях. Не улучшает ситуацию и традиционная для этого сектора рынка фетишизация качества продукта как первого и зачастую единственного фактора успеха.
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