Зачем России зеленая энергетика

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Господдержка ВИЭ сопровождается жесткими требованиями к локализации оборудования, которое используется при строительстве и эксплуатации станций Максим Стулов / Ведомости

Энергетическая отрасль во всем мире переживает революционные изменения. Развитие возобновляемой энергетики – мощный драйвер экономического роста. Во всем мире поняли это давно, ведущие страны наращивают свое присутствие на глобальном рынке. Россия задержалась на старте, однако сегодня нацпроект создания нового энергетического сектора не только сформулирован, но и уже реализуется. Действующая программа поддержки строительства до 6 ГВт солнечной, ветровой генерации и установок по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) создает спрос на инвестиции до 1 трлн руб.

Бюджет или рынок

Основу для системы господдержки возобновляемой энергетики заложили в 2007 г., когда был принят федеральный закон «Об электроэнергетике». Во время принятия закона велись горячие споры по поводу того, какой базовый источник заложить в систему поддержки – госбюджет или оптовый рынок. Сторонники бюджета говорили: рынок ударит по карманам потребителей. Однако в РАО ЕЭС понимали: если главным сделать бюджет, то коалиция, достаточная для того, чтобы вложить серьезные бюджетные ресурсы для поддержки возобновляемой энергетики, никогда не сформируется. Именно тогда было принято принципиальное решение, что финансовая поддержка возобновляемой энергетики будет осуществляться за счет оптового рынка.

За это приходится платить немалые деньги, но цена для запуска важнейшего и масштабного проекта вполне оправданна. Рост среднегодовой цены для конечного промышленного потребителя в ближайшие 15 лет составит от 0,5 до 6,1%, пик дополнительной нагрузки приходится на 2023–2025 гг.

Программа поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) решает две задачи: разработку мер финансовой поддержки, которые обеспечили бы конкуренцию участников рынка за минимизацию цены, и обеспечение условий для локализации производств в России. Принятые меры поддержки ВИЭ для оптового рынка используют механизм договоров о предоставлении мощности генерирующих объектов ВИЭ (ДПМ ВИЭ), станциям гарантирована фиксированная плата за мощность в течение 15 лет. Плата за мощность покрывает только часть затрат генерирующих объектов ВИЭ с фиксированной нормой доходности 12% (14% для проектов, отобранных на конкурсе до 2016 г.). Остальные затраты покрываются за счет выручки от продажи электроэнергии на оптовом рынке. Гарантии окупаемости получают проекты с наименьшими удельными капзатратами на конкурсе, выполнившие требования по локализации оборудования.

Сделано в России

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