Чубайс придумал, как развить возобновляемую энергетику на Дальнем Востоке

Анатолий Чубайс (второй слева) с участниками сессии «Возобновляемая энергетика» на ВЭФ
Екатерина Дербилова / Ведомости
Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил правительству создать Фонд развития альтернативной энергетики Дальнего Востока. Об этом он сам сообщил на сессии по возобновляемой энергетике Восточного экономического форума.
По словам Чубайса, это механизм гарантий возврата инвестиций в строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии, отметил он: госгарантии на стабильность тарифа на определенный срок. Сейчас, считает он, эта проблема для Дальнего Востока не решена никак. «Нам представляется, что предложенная нами конструкция - создание Фонда развития альтернативной энергетики Дальнего Востока - абсолютно работоспособна в наших бюджетных реалиях», - заявил Чубайс.
Чубайс напомнил, что на Дальнем Востоке в ходе энергореформы нельзя было создать оптовый рынок электроэнергии и мощности, который дал рывок для инвестиций в новые станции в Европейской части страны и Сибири. На Дальнем Востоке нет рынка и, как следствие, нет механизма ДПМ (договор на предоставление мощности), способа гарантированного дохода, которым пользуются инвесторы, строящие новые станции в регионах, где рынок есть.Для Дальнего Востока ввести ДПМ невозможно, значит, нужно создать аналогичный механизм, гарантирующий инвестиции, объяснил Чубайс. Для этого он и предложил создать Фонд.
Механизм ДПМ для возобновляемых источников был принят в 2013 году и гарантирует доходность 12% на 15 лет. Сопоставимыми с точки зрения доходности должны быть параметры и для Дальнего Востока, считает Чубайс.
Более детально свое предложение Чубайс не раскрыл. Однако он сказал, что уже обсудил новый механизм с профильными министерствами и ведомствами и надеется до конца года получить поддержку правительства.
Замминистра энергетики Антон Инюцын подтвердил, что 27 августа пришло поручение правительства по поводу фонда. Пяти ведомствам нужно в течение месяца его посмотреть и высказать мнение. Он не сказал, что думает о создании фонда, но согласился, что инструмент гарантирования инвестиций для возобновляемых источников энергии Дальнего Востока важен. Примерно о том же говорил и руководитель «Хевел» Игорь Шахрай (его компания строит солнечные и гибридные станции). Если будут гарантии возврата инвестиций, то планы по строительству будут не на 3-8 МВт, а на десятки и сотни (например, по Забайкальскому краю это может быть 100 МВт, Камчатке - порядка 40 МВт), отметил он.
Как Владивосток готовился к Восточному экономическому форуму
Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС
Во Владивостоке идут последние приготовления к Восточному экономичекому форуму. За день до официальных мероприятий на его площадке открылась выставка «Улица Дальнего Востока»
1/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Церемония открытия выставки
2/37
Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Выставка проходит на набережной бухты Аякс на острове Русский в кампусе Дальневосточного университета. На фото один из экспонатов
3/37
Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Экономический форум во Владивостоке пройдет 6 и 7 сентября
4/37
Егор Алеев/фотохост-агенство ТАСС
Сразу после торжественного открытия выставки над гаванью прошел демонстрационный пролет многофункциональных истребителей Су-35С
5/37
Станислав Красильников/фотохост-агенство ТАСС
Самолеты производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию)
6/37
Юрий Смитюк/фотохост-агенство ТАСС
Максимальная скорость самолета - 2500 км/ч, перегоночная дальность с подвесными баками - 4500 км
7/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Традиционно участники форума могут попробовать местные деликатесы
8/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Каждый регион представлен чем-то особенным. Сахалин - морепродуктами и икрой
9/37
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Участникам предлагают не стесняться и есть икру большими ложками
10/37
Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС
Камчатский краб
11/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Павильон Магаданской области
12/37
Валерий Шарифулин/ТАСС фотохост-агенство ТАСС
Павильон Сахалинской области
13/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Павильон Камчатки
14/37
Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Участники фестиваля «Улица Дальнего Востока» на церемонии открытия
15/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Павильон «Снежная пурга»
16/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Восточный экономический форум традиционно проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета. В этом году вуз впервые наделен статусом «Специальный партнер» форума. На фото: кампус накануне форума 4 сентября. Для университета это значит - еще больше мероприятий
17/37
Валерий Шарифулин/ТАСС фотохост-агенство ТАСС
В нескольких корпусах ДВФУ, как обычно, организовано выставочное пространство компаний, министерств и других государственных структур. На фото: виртуальная реальность на стенде Федерального агентства лесного хозяйства
18/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд «Роснефти» в этом году оказался в окружении стендов медиа. Рядом ТАСС, «Известия», «Россия сегодня» и другие СМИ
19/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Кроме этого стенда у «Роснефти» есть огромное брендированное пространство в другом корпусе
20/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Напротив «Роснефти» такое же пространство Сбербанка (с кафе и банкоматами)
21/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
У Сбербанка - уже знакомый всем робот и виртуальная реальность - игра «Защити офис от киберпреступников»
22/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
На стенде «дальневосточного гектара» можно рассчитать стоимость проекта, собрав его из разных параметров (вид деятельности, регион и проч.)
23/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Также рядом с нефтяной компанией расположился Газпромбанк
24/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Подготовка к телемосту, во время которого состоится одновременный запуск четырех дальневосточных предприятий: деревообрабатывающего, маслоэкстракционного завода по переработке сои, производства по огранке алмазов и Тарынского ГОКа (GV Gold)
25/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
У Минприроды на стенде много зелени - живой и срезанной, правда, уже к 5 сентября часть зелени подсохла
26/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Украшение пола на стенде Минприроды - ветви под стеклом
27/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Из всех стендов министерств (а их здесь много) Минприроды заметно выделяется
28/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд Министерства транспорта
29/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд Министерства транспорта
30/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенд Русгидро
31/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Неожиданно на полях ВЭФа: салон красоты и теннисный стол
32/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Стенды РЖД, Русгидро и Fesco
33/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Банкоматов на площадке форума хватает
34/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Банкоматы Сбербанка
35/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
36/37
Екатерина Дербилова / Ведомости
В этом году досмотр на въезде в кампус стал строже. Пассажиров и водителей просят покинуть машину и пройти через рамки, смотрят сумки, иногда просят снять обувь. Из-за этого на КПП случаются небольшие заторы