Чубайс придумал, как развить возобновляемую энергетику на Дальнем Востоке

Анатолий Чубайс (второй слева) с участниками сессии «Возобновляемая энергетика» на ВЭФ Екатерина Дербилова / Ведомости

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил правительству создать Фонд развития альтернативной энергетики Дальнего Востока. Об этом он сам сообщил на сессии по возобновляемой энергетике Восточного экономического форума.

По словам Чубайса, это механизм гарантий возврата инвестиций в строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии, отметил он: госгарантии на стабильность тарифа на определенный срок. Сейчас, считает он, эта проблема для Дальнего Востока не решена никак. «Нам представляется, что предложенная нами конструкция - создание Фонда развития альтернативной энергетики Дальнего Востока - абсолютно работоспособна в наших бюджетных реалиях», - заявил Чубайс.

Чубайс напомнил, что на Дальнем Востоке в ходе энергореформы нельзя было создать оптовый рынок электроэнергии и мощности, который дал рывок для инвестиций в новые станции в Европейской части страны и Сибири. На Дальнем Востоке нет рынка и, как следствие, нет механизма ДПМ (договор на предоставление мощности), способа гарантированного дохода, которым пользуются инвесторы, строящие новые станции в регионах, где рынок есть.Для Дальнего Востока ввести ДПМ невозможно, значит, нужно создать аналогичный механизм, гарантирующий инвестиции, объяснил Чубайс. Для этого он и предложил создать Фонд.

Механизм ДПМ для возобновляемых источников был принят в 2013 году и гарантирует доходность 12% на 15 лет. Сопоставимыми с точки зрения доходности должны быть параметры и для Дальнего Востока, считает Чубайс.

Более детально свое предложение Чубайс не раскрыл. Однако он сказал, что уже обсудил новый механизм с профильными министерствами и ведомствами и надеется до конца года получить поддержку правительства.

Замминистра энергетики Антон Инюцын подтвердил, что 27 августа пришло поручение правительства по поводу фонда. Пяти ведомствам нужно в течение месяца его посмотреть и высказать мнение. Он не сказал, что думает о создании фонда, но согласился, что инструмент гарантирования инвестиций для возобновляемых источников энергии Дальнего Востока важен. Примерно о том же говорил и руководитель «Хевел» Игорь Шахрай (его компания строит солнечные и гибридные станции). Если будут гарантии возврата инвестиций, то планы по строительству будут не на 3-8 МВт, а на десятки и сотни (например, по Забайкальскому краю это может быть 100 МВт, Камчатке - порядка 40 МВт), отметил он.

Как Владивосток готовился к Восточному экономическому форуму