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Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Субсидии пустят на ветер

Государство готово субсидировать кредиты на возобновляемые источники энергии

Если субсидировать даже 2 п. п. ставки по кредитам для энергетиков, ежегодно на это будет требоваться 25–27 млрд рублей

Правительство может начать субсидировать ставки по кредитам для проектов в возобновляемой энергетике. Этот пункт внесен в проект Энергостратегии-2035 в числе мер, которые будут способствовать развитию возобновляемой энергетики. В документе предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным для развития производства организациями, производящими энергию на основе возобновляемых источников энергии.

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