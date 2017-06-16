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Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Турбины от Siemens Gamesa

Siemens Gamesa поставит турбины «Энел Россия» для ветряных электростанций

Производство оборудования будет локализовано в России

«Я хотел бы, чтобы Россия объявила крупный тендер на 100 ветряных турбин. Естественные условия для этого есть – на юге, на Дальнем Востоке», – говорил прошлой весной в интервью «Ведомостям» президент Siemens в России Дитрих Меллер. Компания дождалась своего шанса.

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