Siemens Gamesa поставит турбины «Энел Россия» для ветряных электростанций

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Турбины от Siemens Gamesa

Совместное предприятие Siemens и Gamesa поставит турбины для ветряных электростанций «Энел Россия» и откроет производство в России Siemens Gamesa

«Я хотел бы, чтобы Россия объявила крупный тендер на 100 ветряных турбин. Естественные условия для этого есть – на юге, на Дальнем Востоке», – говорил прошлой весной в интервью «Ведомостям» президент Siemens в России Дитрих Меллер. Компания дождалась своего шанса.