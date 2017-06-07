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Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Финансовое озеленение

Зеленые кредиты и облигации предлагает Минприроды

Так оно хочет стимулировать экологические проекты

Сделать экономику более экологичной за счет зеленого финансирования, страхования и обязательной оценки экологических рисков в инвестпроектах предлагает Минприроды. Идеи реформы изложены в докладе президенту, отправленном в мае («Ведомости» ознакомились с содержанием). Идеи обсуждались на Госсовете в конце 2016 г., по итогам которого президент Владимир Путин и поручил подготовить предложения. В их разработке участвовало и Минэкономразвития, говорится в докладе. Ответа на доклад еще не было, отмечает представитель Минприроды.

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