Зеленые кредиты и облигации предлагает Минприроды

Облигации помогут Минприроды защитить экологию Андрей Забродин / PhotoXPress

Сделать экономику более экологичной за счет зеленого финансирования, страхования и обязательной оценки экологических рисков в инвестпроектах предлагает Минприроды. Идеи реформы изложены в докладе президенту, отправленном в мае («Ведомости» ознакомились с содержанием). Идеи обсуждались на Госсовете в конце 2016 г., по итогам которого президент Владимир Путин и поручил подготовить предложения. В их разработке участвовало и Минэкономразвития, говорится в докладе. Ответа на доклад еще не было, отмечает представитель Минприроды.