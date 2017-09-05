Икра, истребители и танцы: Как остров Русский встречает участников ВЭФ

Екатерина Дербилова / Ведомости

Восточный экономический форум традиционно проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета. В этом году ВУЗ впервые наделен статусом «Специальный партнер» форума. На фото: кампус накануне форума 4 сентября. Для университета это значит - еще больше мероприятий

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