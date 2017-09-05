Икра, истребители и танцы: Как остров Русский встречает участников ВЭФ
Экономический форум во Владивостоке проходит 6 и 7 сентября
Во Владивостоке идут последние приготовления к Восточному экономичекому форуму. За день до официальных мероприятий на его площадке открылась выставка «Улица Дальнего Востока»
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Церемония открытия выставки
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Выставка проходит на набережной бухты Аякс на острове Русский в кампусе Дальневосточного университета. На фото один из экспонатов
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Экономический форум во Владивостоке пройдет 6 и 7 сентября
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Сразу после торжественного открытия выставки над гаванью прошел демонстрационный пролет многофункциональных истребителей Су-35С
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Самолеты производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию)
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Максимальная скорость самолета - 2500 км/ч, перегоночная дальность с подвесными баками - 4500 км
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Традиционно участники форума могут попробовать местные деликатесы
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Каждый регион представлен чем-то особенным. Сахалин - морепродуктами и икрой
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Участникам предлагают не стесняться и есть икру большими ложками
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Камчатский краб
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Павильон Колымы
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Павильон Сахалинской области
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Павильон Камчатки
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Участники фестиваля «Улица Дальнего Востока» на церемонии открытия
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Павильон «Снежная пурга»
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Восточный экономический форум традиционно проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета. В этом году ВУЗ впервые наделен статусом «Специальный партнер» форума. На фото: кампус накануне форума 4 сентября. Для университета это значит - еще больше мероприятий
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В нескольких корпусах ДВФУ, как обычно, организовано выставочное пространство компаний, министерств и других государственных структур. На фото: виртуальная реальность на стенде Федерального агентства лесного хозяйства
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Стенд «Роснефти» в этом году оказался в окружении стендов медиа. Рядом ТАСС, «Известия», «Россия сегодня» и другие СМИ
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Кроме этого стенда у «Роснефти» есть огромное брендированное пространство в другом корпусе
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Напротив «Роснефти» такое же пространство Сбербанка (с кафе и банкоматами)
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У Сбербанка - уже знакомый всем робот и виртуальная реальность - игра «Защити офис от киберпреступников»
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На стенде «дальневосточного гектара» можно рассчитать стоимость проекта, собрав его из разных параметров (вид деятельности, регион и прочих)
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Также рядом с нефтяной компанией расположился Газпромбанк
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Подготовка к телемосту, во время которого состоится одновременный запуск 4 дальневосточных предприятий: деревообрабатывающего, маслоэкстракционного завода по переработке сои, производства по огранке алмазов и Тарынского ГОКа (GV Gold)
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У Минприроды на стенде много зелени - живой и срезанной, правда уже к 5 сентября часть зелени подсохла
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Украшение пола на стенде Минприроды - ветви под стеклом
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Из всех стендов министерств (а их здесь много) - Минприроды заметно выделяется
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Стенд Министерства транспорта
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Стенд Министерства транспорта
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Стенд Русгидро
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Неожиданно на полях ВЭФа: салон красоты и теннисный стол
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Стенды РЖД, Русгидро и Fesco
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Банкоматов на площадке форума хватает
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Банкоматы Сбербанка
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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В этом году досмотр на въезде в кампус стал строже. Пассажиров и водителей просят покинуть машину и пройти через рамки, смотрят сумки, иногда просят снять обувь. Из-за этого на КПП случаются небольшие заторы
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