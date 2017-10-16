Цифровые вызовы российской экономики
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Никогда прежде путь от идеи до создания не отдельных продуктов, а целых меняющих мир отраслей не был столь коротким по времени, как сейчас. На появление письменности ушли тысячелетия. Книгопечатание потратило на экспансию сотни лет. Возраст интернета как прикладной информационной технологии – десятилетия. Социальные сети – ровесники сегодняшних школьников, а еще семь лет назад ни термина «уберизация», ни самого явления не существовало.
В наши дни широта и глубина технологических изменений радикально меняют общество, его привычные уклады и всю систему производства, управления и процесса принятия решений практически во всех отраслях экономики. Технологическая революция отменяет иерархию: место пирамиды – наглядной социальной матрицы со времен фараонов – занимает сеть. Стираются грани между человеком и машиной. Пока лишь там, где есть потребность в повторяющихся трудоемких процессах, основанных на математике, но, по прогнозам технического директора Google и известного футуролога Рэймонда Курцвейла, к 2044 г. небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический. Одновременно на фоне развития машин и алгоритмов будет расти цена креативных идей и ценность их авторов. Поэтому в XXI в. нам нужен новый взгляд на модель социально-экономического развития государства в условиях, которые диктует глобальная цифровая революция.
При этом важно понимать, что это не только и не столько цифровизация существующих процессов, а, прежде всего, постановка принципиально новых задач, решение которых невозможно без новейших технологий сбора, хранения, обработки и передачи больших объемов неструктурированных данных и выработки эффективных решений в режиме реального времени. Не менее важно изменить социальную среду обитания человека, сделать ее более комфортной и безопасной благодаря умным городам, эффективным и быстродействующим госучреждениям.
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