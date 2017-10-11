Цифровые спиннеры России

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Идея цифровизации экономики сначала попала в текст послания президента, а затем стала главной темой развития России Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

В конце весны во всем мире внезапно выросли продажи спиннеров – ручных вертушек с подшипником. Несмотря на то что эта игрушка была придумана почти четверть века назад, пик ее популярности пришелся именно на 2017 год – всю первую половину лета производители создавали и мгновенно сбывали немыслимое количество спиннеров. Объяснений такого успеха выдвигалось много – от банальной спланированной маркетинговой атаки на покупателей до гипотезы в духе теории заговора, предполагающей отвлечение населения от социальных проблем.

Однако тяга к некоторым видам игрушек или товарам не первой свежести – не единственное, чем время от время заражаются люди. Это касается также и идей. Вдруг те или иные идеи, с которых стряхнули пыль времени, становятся настолько архипопулярны, что не обсуждать их в «приличном» обществе уже невозможно. Причем многие понимают всю абсурдность чрезмерного интереса к «потертой» идее, но мода как водоворот – затягивает полностью. Одной из таких идей в последний год в России стала идея цифровизации экономики, существующая, как и спиннеры, уже более 20 лет. В Россию, точнее, в страны Евразийского экономического сообщества термин пришел благодаря Всемирному банку, который пытался предупредить о необходимости «аналоговых», управленческих преобразований в условиях цифровизации. Слишком сложная логика с важностью «аналоговых» методов оценена не была, а вот идея построения цифровой экономики пришлась ко двору, попала сначала в текст послания российского президента, а затем стала главной темой развития России.