Прекрасная утопия цифрового госплана

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Государство и госкомпании контролируют 70% российской экономики, проект построения эффективного рыночного капитализма не то чтобы совсем не удался, но очень далек от завершения. В стране кризис, политическая ситуация ведет ко все большей закрытости экономики. Что делать? Как развиваться? Некоторые советники вспоминают о госплане, но это до сих пор считается моветоном, и с ними всерьез никто разговаривать не хочет. А вот цифровой госплан – чем не решение?

Советский госплан консолидировал все потребности рынка, распределял заказы, следил за ходом выполнения поручений, пишут замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков («Цифровой госплан»). Цифровизация, по их мнению, сегодня естественный механизм для решения подобных задач. Создание современной информационной системы позволит в режиме онлайн отслеживать производственные и торговые цепочки и участвовать в них. Идея привлекательная – прежде всего политически.