Как сделать промышленность цифровой
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России непросто дается переход к цифровой платформенной экономике – у нас нет глобальных цифровых платформ и мало компаний, работающих на новых высокотехнологичных рынках. В основном цифровизация производственно-технологических процессов идет в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), финансах, торговле и некоторых секторах услуг. Нельзя сказать, что мы развиваемся медленно, но есть страны, которые развиваются значительно быстрее.
США, ЕС, Япония, а сейчас уже и Китай удерживают первенство по производству полноценных цифровых платформ в науке, телемедицине, промышленности. Чтобы догнать конкурентов и развивать цифровые технологии для решения своих социально-экономических задач, Россия должна быстро и системно сдвинуть всю экономику в зону цифровизации, определяя отдельный темп для каждой отрасли.
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