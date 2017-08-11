Простое русское слово «майнинг»
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Цифровая революция сверху в России развивается ударными темпами. Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал РБК, что в правительстве обсуждалось размещение майнинговых центров вблизи мощных генераторов электроэнергии: «Но пока это дискуссия, конкретных проектов еще нет». Попытка развить майнинг (добычу) криптовалюты под управлением государства почему-то кажется самой реальной в общей цифровой лихорадке последнего времени. Может быть, потому, что добыча в некотором роде специализация России?
О том, что президент Путин заболел цифровой экономикой, стало известно на последнем Петербургском форуме. 28 июля 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал программу «Цифровая экономика». Министерства и ведомства срочно стали обсуждать новые возможности и проекты на основе технологии блокчейн. Можно предположить, что какие-то из них будут успешно реализованы и полезны. Можно также предполагать, что большая часть бюджетных денег будет потрачена зря, как это часто бывает с государственными деньгами, тем более в условиях кампанейщины.
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