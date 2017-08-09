Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Биткоин пошел в рост
С начала августа классический биткоин вырос в цене на 23,6%
Этому способствовали успешное разделение криптовалюты на две – классический биткоин и Bitcoin Cash, а также возросший интерес спекулянтов
- Екатерина Смирнова
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На цене биткоина позитивно сказалось и то, что Чикагская биржа опционов договорилась с биткоин-биржей Gemini о торговле биткоин-фьючерсами и опционами, говорит сооснователь Bitcoin Fund Алексей Кириенко
Евгений Разумный / Ведомости
По данным биржи Bitstamp, 1 августа в 17.30 классический биткоин стоил $2731,00, в то же время 8 августа – $3456,28. Основная причина этого роста, говорят эксперты, – успешное разделение биткоина на две валюты.
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