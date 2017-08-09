Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Биткоин пошел в рост

С начала августа классический биткоин вырос в цене на 23,6%

Этому способствовали успешное разделение криптовалюты на две – классический биткоин и Bitcoin Cash, а также возросший интерес спекулянтов