Рынки
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Раздвоение биткоина

Клон биткоина взлетел и быстро упал

О перспективах новой криптовалюты можно будет судить через несколько месяцев

Во вторник примерно в 15.30 мск популярная криптовалюта биткоин раздвоилась и появилась новая – Bitcoin Cash. Это произошло из-за разногласий в биткоин-сообществе о будущем валюты – как ускорить транзакции с ней.

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