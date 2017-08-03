Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Раздвоение биткоина
Клон биткоина взлетел и быстро упал
О перспективах новой криптовалюты можно будет судить через несколько месяцев
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
У биткоина появился конкурент – Bitcoin Cash
NurPhoto / Getty Images
Во вторник примерно в 15.30 мск популярная криптовалюта биткоин раздвоилась и появилась новая – Bitcoin Cash. Это произошло из-за разногласий в биткоин-сообществе о будущем валюты – как ускорить транзакции с ней.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}