В мире может появиться кошерная криптовалюта

Контролировать развитие криптовалюты будет так называемый «Совет шести», куда войдут уважаемые члены еврейской общины из разных отраслей — бизнеса, политики, финансов, технологий, культуры, общественной деятельности Виктор Драчев/ТАСС

Серийный предприниматель Вячеслав Семенчук анонсировал кошерную криптовалюту Bitcoen (созвучно coen — названию священнослужителей в иудаизме) для общины евреев всего мира, сообщил он «Ведомостям». Ее основная цель — упрощение расчетов внутри еврейской общины. В создание криптовалюты Семенчук, известный созданием нескольких стартапов, вложил $500 000 собственных средств. По его словам, семь разработчиков (трое из которых — правоверные) за четыре месяца написали собственный вариант блокчейна, на котором и будет работать новая валюта.

Пресс-секретарю главного раввина России Берла Лазара Михаилу Лидогостеру известно о намерении Семенчука создать такую валюту. По его словам, община в ней заинтересована — валюта могла бы снять ряд вопросов с финансовыми операциями в соответствии с еврейским законом, с которыми у традиционных валют есть определенные сложности, но какие — Лидогостер не уточнил. Он добавил, что процесс создания валюты сейчас находится в самом начале.

«Ведомостям» не удалось обнаружить Bitcoen на биржах криптовалют. Сейчас идет подготовка к ICO (первичное размещение криптовалюты), которое займет месяц, и спустя ориентировочно два с половиной месяца Bitcoen появится на биржах, объясняет Семенчук. Рассматриваются около 150 бирж, с которыми однако пока нет заключенных договоров. В ходе ICO будут распределены 10 млн монет, а за 5 лет на рынок выйдут все 100 млн монет, обещает Семечук. По его словам, конвертироваться в фиатные валюты для повседневных расчетов Bitcoen будет как и обычные криптовалюты. Bitcoen будет работать в шаббат (ее можно купить и проводить транзакции), поскольку речь идет не о действиях человека, а об автоматизированной системе, уточняет Семенчук. Но она будет соблюдать еврейские законы: например, делать 10% отчисления в благотворительный фонд еврейской общины и давать беспроцентные займы нуждающимся. По словам Семенчука, люди, не являющиеся правоверными иудеями, смогут купить эту валюту — этому никто не будет мешать, но и приветствовать тоже не будут. Таких, по его расчетам, будет около 10%.

Контролировать развитие криптовалюты будет так называемый «Совет шести», куда войдут уважаемые члены еврейской общины из разных отраслей — бизнеса, политики, финансов, технологий, культуры, общественной деятельности. Членов совета Семенчук не раскрывает.

По данным сайта Coinmarketcap, в мире сейчас действует 1028 криптовалют. Капитализация крупнейших — биткоина и эфириума — составляет $41,2 млрд и $21 млрд соответственно. Капитализация наименьшей (CaliphCoin, расположившаяся на 799 месте) составляет $104. Данные о капитализации 228 валют отсутствуют.