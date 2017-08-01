Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Два биткоина вместо одного
Самая популярная криптовалюта в мире – биткоин – может разделиться на две
Во вторник разработчики биткоина выпустят обновление, но часть держателей валюты, скорее всего, не установит его
- Екатерина Смирнова
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Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире
Е. Разумный / Ведомости
Во вторник, 1 августа, мир ждет обновления кода биткоина – его в 15.30 по московскому времени должны запустить разработчики криптовалюты. Об этом сообщают CNBC, Forbes и отраслевые издания.
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