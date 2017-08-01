ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Два биткоина вместо одного

Самая популярная криптовалюта в мире – биткоин – может разделиться на две

Во вторник разработчики биткоина выпустят обновление, но часть держателей валюты, скорее всего, не установит его

Во вторник, 1 августа, мир ждет обновления кода биткоина – его в 15.30 по московскому времени должны запустить разработчики криптовалюты. Об этом сообщают CNBC, Forbes и отраслевые издания.

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