Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Два биткоина вместо одного

Самая популярная криптовалюта в мире – биткоин – может разделиться на две

Во вторник разработчики биткоина выпустят обновление, но часть держателей валюты, скорее всего, не установит его