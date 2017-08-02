Почему дорожает Bitcoin Cash

После разделения биткоина на две валюты стоимость одного из «клонов» выросла на 130%

Разделение биткоина на две криптовалюты произошло 1 августа после обновления кода биткоина Евгений Разумный / Ведомости

После разделения биткоина на две криптовалюты стоимость обычного биткоина упала, а вновь созданного Bitcoin Cash стала резко расти.

По данным ресурса CoinMarketCap, в 14.56 мск Bitcoin Cash стоил $656,69 — цена за предыдущие 24 часа выросла на 130,22%. Капитализация криптовалюты к этому же времени достигла $10,823 млрд. В то же время стоимость обычного биткоина упала на 3,34% до $2693,9 (капитализация - $44,44 млрд).

По уровню капитализации Bitcoin Cash 2 августа поднялся на третье место среди криптовалют, первое занимает биткоин, второе – Ethereum.

Одна из причин резкого роста Bitcoin Cash - возможные манипуляции игроков рынка, которые скупают новую валюту, считает основатель криптофонда Token Fund Владимир Смеркис. Вторая, по его мнению, - это рост поддержки этой валюты со стороны майнингового сообщества. Если вчера Bitcoin Cash поддержали 3% майнеров, то сейчас их уже 7%. По его словам, на рост Bitcoin Cash повлияло и то, что владельцы классических биткоинов автоматически получили бесплатно столько Bitcoin Cash, сколько у них было обычных биткоинов.

Подорожание Bitcoin Cash связано c ограниченным предложением новой криптовалюты на бирже, считает основатель хедж-фонда Bitcoin Fund Анатолий Князев. Крупные биржи не принимают Bitcoin Cash, потому что опасаются мошеннических операций, говорит эксперт.

Некоторые люди скупают Bitcoin Cash, надеясь заработать на спекуляциях с новой криптовалютой, объясняет Дмитрий Лазаричев - сооснователь блокчейн-платформы для управления личными финансами Wirex. Сегодняшний взлет Bitcoin Cash может быть вызван тем, как высоко оценили Ethereum Classic при разделении Ethereum, говорит Лазаричев. Сильных колебаний классического биткоина он не наблюдает.

Разделение биткоина на две криптовалюты произошло 1 августа после обновления кода биткоина. Обновление понадобилось, чтобы увеличить работоспособность сети, объединяющей владельцев криптовалюты, и ускорить проведение транзакций. Информация обо всех транзакциях с биткоином передается блоками. Апдейт же позволяет вместить больше транзакций в один блок, убрав подписи владельцев кошельков в отдельную часть блока.

Но часть майнеров (то есть тех, кто добывает криптовалюту при помощи вычислительных мощностей) захотели работать с другой версией биткоинов – Bitcoin Cash. Это криптовалюта, в основе которой также будет старый биткоин, но к ней будет применяться другое обновление. С точки зрения майнинга эту вторую валюту держать выгоднее — блоки в нем еще больше, а за каждую из них майнер получает комиссию.