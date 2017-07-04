Рынки

Популярность биткоина все больше, но желающих купить чашку кофе за криптовалюту по-прежнему не так много

Причина – высокие комиссионные за сделки

Средний размер комиссионных за сделки с биткоинами в начале июня достиг рекордных $5, сообщает WSJ с ссылкой на BitInfoCharts. Два года назад за сделку с биткоинами нужно было заплатить менее $0,05. О биткоине и технологии блокчейн, на которой он основан, часто можно услышать, что это дешево, надежно и быстро. Но когда дело доходит до сделок, то пользователям приходится выбирать: либо быстро, либо дешево.

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