Выяснилось, что видеокарты гораздо более эффективны, чем обыкновенные процессоры Максим Стулов / Ведомости

В России пропали видеокарты. С начала года они сильно подорожали, некоторые – в несколько раз, но их все равно нет в продаже, их теперь возят только под заказ. Дело в том, что некоторое время назад выяснилось, что видеокарты (которые содержат специализированные видеопроцессоры) гораздо более эффективны, чем обыкновенные процессоры, в математических задачах, успешное решение которых обогащает владельца компьютерной системы на некоторое количество биткоинов (bitcoin), эфиров (ethereum) или другой так называемой криптовалюты.

Криптовалютная лихорадка в России налицо. В социальных сетях идут ожесточенные споры за и против биткоина. Успешные менеджеры только и говорят, что о собственной ферме. Исламские радикалисты позабыли о бомбах и кривых ножах и горячо обсуждают в своих тайных форумах, какую криптовалюту эффективнее добывать (майнить).

Повальное увлечение криптовалютами, конечно же, вызывает массу ассоциаций, давно ставших общим местом. Вспоминается и знаменитая байка про банкира Джона П. Моргана, который якобы понял, что пора продавать акции, когда чистильщик ботинок на улице попросил его совета, в какие компании лучше вкладываться. Тут и сравнение с тюльпанной лихорадкой, охватившей Нидерланды в XVII в., когда любители быстрой наживы сметали луковицы тюльпанов, которые, как они считали, будут всегда только дорожать.

Как и средневековые голландцы, россияне уверены, что схватили бога за бороду: цифровые валюты на взлете и теперь будут только дорожать. Наконец-то мы все уразумели, что имел в виду предправления Сбербанка Герман Греф, когда говорил: «Данные – это новая нефть». «Нефть ведь как – вкопал в землю трубу, и потекло; нефть течет, деньги капают, а ты знай себе сидишь по ресторанам или там на яхте рассекаешь», – просекли чуткие сограждане. Огляделись: какие тут данные пользуются спросом? И вот оно – криптовалюты! Они же почти как нефть: поставил так называемую ферму (компьютерную конструкцию с большим числом видеокарт), и она тебе майнит всякие там криптовалюты по щучьему велению. А ты меж тем на печке с любимой милуешься. Лепота!

В общем, судя по всему, желания властей сбываются: цифровая экономика широко шагает по стране, подгребая под себя горы видеокарт. Новая нефть течет рекой. Опять же развивается вовсю блокчейн (он лежит в основе действия криптовалют), о котором только и разговоров было на питерском форуме. Ну а что толку от этих телодвижений для экономики – чуть, так это пусть шибко умные разбираются.

Пссс, чувак! Видеокарт не найдется?