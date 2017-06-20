Из магазинов Москвы пропали компьютерные видеокарты
- Валерий Кодачигов,
- Павел Кантышев,
- Михаил Оверченко
- / Ведомости
В Москве острый дефицит компьютерных видеокарт – их нет в продаже, рассказали «Ведомостям» в нескольких компьютерных магазинах: покупатели стали брать по 200–300 и даже по 600 видеокарт. По словам собеседников «Ведомостей», из-за ажиотажного спроса за последние полтора месяца видеокарты подорожали чуть не вдвое: устройство, стоившее весной 16 000–18 000 руб., сейчас дороже 30 000 руб. В одном магазине за такую цену обещали привезти видеокарту через неделю, в другом – через 10 дней.
За последние 1,5–2 месяца отгрузки видеокарт выросли в 3 раза, говорит сотрудник IT-дистрибутора Treolan: спрос на рынке превышает предложение.
По данным департамента информационных технологий Москвы, в I квартале 2017 г. видеокарта стоила в среднем 9300 руб., на 6% дешевле, чем в IV квартале 2016 г., и на 9% дороже, чем в I квартале 2016 г. По данным «Яндекс.Маркета», в январе 2017 г. видеокарта в России в среднем стоила 13 997 руб., а в мае – 17 040 руб.
Директор департамента «Марвел-дистрибуции» Андрей Киричевский говорит о высочайшем всплеске интереса к видеокартам, подобного не было лет 10: возник дефицит высокопроизводительных карт за $200–600, очередь на них составляет 3–4 месяца, ситуация еще усугубляется тем, что производители чипов AMD и Nvidia вынуждены жестко распределять продукцию среди партнеров.
Ажиотажный спрос собеседники «Ведомостей» связывают с добычей (майнинг) криптовалюты. Майнинг – совокупность математических вычислений, с которыми в силу своей архитектуры лучше всего справляются процессоры видеокарт, для других процессоров это нештатные вычисления, объясняет сотрудник российского банка.
Драйвером стала не игровая индустрия, как было раньше, а те, кто зарабатывает на майнинге, продолжает Киричевский, ситуация улучшится, когда на рынок выйдут карты для майнинга без видеовыхода, их уже анонсировала Nvidia.
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