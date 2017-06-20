Из магазинов Москвы пропали компьютерные видеокарты

Всему виной рост курсов криптовалют и желание россиян добывать их прямо на дому

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Видеокарты ушли на заработки

Эксперты объясняют рост числа майнеров резкими скачками курсов криптовалют и предупреждают, что ажиотаж вокруг них уже напоминает пузырь Максим Стулов / Ведомости

В Москве острый дефицит компьютерных видеокарт – их нет в продаже, рассказали «Ведомостям» в нескольких компьютерных магазинах: покупатели стали брать по 200–300 и даже по 600 видеокарт. По словам собеседников «Ведомостей», из-за ажиотажного спроса за последние полтора месяца видеокарты подорожали чуть не вдвое: устройство, стоившее весной 16 000–18 000 руб., сейчас дороже 30 000 руб. В одном магазине за такую цену обещали привезти видеокарту через неделю, в другом – через 10 дней.

За последние 1,5–2 месяца отгрузки видеокарт выросли в 3 раза, говорит сотрудник IT-дистрибутора Treolan: спрос на рынке превышает предложение.

По данным департамента информационных технологий Москвы, в I квартале 2017 г. видеокарта стоила в среднем 9300 руб., на 6% дешевле, чем в IV квартале 2016 г., и на 9% дороже, чем в I квартале 2016 г. По данным «Яндекс.Маркета», в январе 2017 г. видеокарта в России в среднем стоила 13 997 руб., а в мае – 17 040 руб.

Директор департамента «Марвел-дистрибуции» Андрей Киричевский говорит о высочайшем всплеске интереса к видеокартам, подобного не было лет 10: возник дефицит высокопроизводительных карт за $200–600, очередь на них составляет 3–4 месяца, ситуация еще усугубляется тем, что производители чипов AMD и Nvidia вынуждены жестко распределять продукцию среди партнеров.

Ажиотажный спрос собеседники «Ведомостей» связывают с добычей (майнинг) криптовалюты. Майнинг – совокупность математических вычислений, с которыми в силу своей архитектуры лучше всего справляются процессоры видеокарт, для других процессоров это нештатные вычисления, объясняет сотрудник российского банка.

Драйвером стала не игровая индустрия, как было раньше, а те, кто зарабатывает на майнинге, продолжает Киричевский, ситуация улучшится, когда на рынок выйдут карты для майнинга без видеовыхода, их уже анонсировала Nvidia.